Hein Vanhaezebrouck wil niet weten van onderschatting: “Een 4-0 uitgangspositie is geen garantie op kwalificatie”

Gent - De Buffalo’s zijn woensdagmiddag geland in Oslo en werkten enkele uren later een afsluitende training af in de Intility Arena. Voorafgaand aan die ultieme oefensessie keek Hein Vanhaezebrouck al even kort vooruit naar de sterugwedstrijd tegen Valerenga die verdacht sterk op een verplicht nummertje lijkt: “We moeten op onze hoede zijn en goed starten. Uitgoals hebben dan wel geen belang meer maar hoe meer wij scoren, hoe moeilijker het voor hen wordt om die kloof te dichten.”

“Donderdag hebben we de opdracht om de eerste kwalificatieronde tot een goed einde te brengen”, formuleerde Hein Vanhaezebrouck de concrete doelstelling voor zijn team haarscherp. “We zijn vorige week goed gestart maar ik verwacht nu toch wel een thuisploeg die zal willen reageren na die 4-0 nederlaag. Zij zullen een goed resultaat willen neerzetten en het is eerder al gebleken dat een 4-0 uitgangspositie geen garantie is op kwalificatie.”

“Zo was er eens die heenwedstrijd tussen PSG en Barcelona die eindigde op 4-0 en uiteindelijk werd het vervolgens in de return 6-1 voor Barça. We moeten dan ook op onze hoede zijn en de partij echt wel scherp aanvatten. Uitgoals hebben sinds de nieuwe regels dan wel geen belang meer maar hoe meer wij scoren, hoe moeilijker het voor hen wordt om die kloof te dichten.”

Kersvers vader Elisha Owusu haakt af

AA Gent zal het donderdagavond in Oslo alvast zonder Sulayman Marreh en Elisha Owusu moeten zien te rooien, beide middenvelders bleven in Gent: “Elisha is papa geworden en neemt enkele dagen vaderschapsverlof op. Hij sluit vrijdag terug aan bij de kern. Sulayman viel gisteren met lichte pijn uit. Hij heeft wat last aan de knie. Hij kon alles wel meetrainen maar ondervond toch wat hinder. Daarom bleef hij in Gent waar de zorgen toch beter zijn dan hier op hotel.”

Toch wil Vanhaezebrouck waar mogelijk opnieuw enkele nieuwe jongens speelgelegenheid geven: “Ik had eerst gedacht om Vadis te laten rusten maar omdat Owusu en Marreh er niet bij zijn, zal hij allicht toch een deel van de wedstrijd allicht moeten spelen. Bayo en Depoitre moeten allebei minuten maken, dat zal ook wel gebeuren. Laurent is speelklaar en dit is het moment om hem voor het eerst dit seizoen aan het werk te zien.”

“Zondag moeten we ook fris zijn”



Daarnaast heeft HVH nog een bijkomend doel: “Voor onze Europese clubcoëfficiënt zou een zege opnieuw een goede zaak zijn, maar dat is allemaal niet zo evident. Je moet ook rekening houden met een druk programma: komende zondag spelen we alweer opnieuw en ook volgende week donderdag volgt er allicht nog een duel. Daar moet je toch ook rekening mee houden want we moeten zondag ook fris genoeg zijn om ook in de competitie onze eerste punten te pakken.”

Maar ook in Oslo willen de Buffalo’s een nieuwe zege boeken, ook al zal Valerenga ongetwijfeld met revanchegevoelens aan de aftrap verschijnen: “Voor ons is winnen altijd belangrijk. Dat hadden we in Sint-Truiden ook moeten doen, daar pakken we vermijdbare doelpunten en is ons een penalty onthouden. Maar daar zeg ik later nog wel meer over. Ook al wonnen we vorige week met 4-0, dit zal anders zijn: op kunstgras en met de fanatiekste fans van Noorwegen. Er zullen misschien enkele andere jongens starten, dus dat wordt interessant om te zien waar zij staan en misschien volgende keer te starten.”

Andreas Hanche-Olsen wil absoluut spelen op Noorse bodem

Wie quasi zeker aan de aftrap verschijnt is Andreas Hanche-Olsen, de Noorse verdediger kijkt uiteraard ontzettend uit naar deze partij op vertrouwd terrein: “Voor mijn vrienden en familie is dit heel fijn, want ik groeide op in de buurt van Oslo. Ook met Stabaek speelde ik hier al enkele boeiende duels . De rivaliteit was toen ook al voelbaar aanwezig. De fans zullen me zeker nog wel kennen (lacht), dus uiteraard wil ik spelen, dat is nu eenmaal mijn mentaliteit.” Hein Vanhaezebrouck is alvast bij de les: “Anders zit zijn vader achter mij (gniffelt)”.