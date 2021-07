Gezocht: diepvriezers om ons archief te redden

Honderden meters archief zijn overstroomd of zelfs weggespoeld. Sommige archieven zijn verloren, andere kunnen misschien nog gered werden door ze in te vriezen.

Ligt ons collectief geheugen in het water? “De depots van het Rijksarchief zelf zijn gelukkig gespaard gebleven van waterschade”, zegt communicatieverantwoordelijke Geertje Elaut. “Maar bij heel wat van de overheidsarchieven waarop wij toezicht houden is de schade aanzienlijk. Depots in Verviers, Limbourg, Wanze en Eupen zijn zelfs zo zwaar getroffen dat ze meer dan drie dagen niet toegankelijk waren. Ook in bepaalde rechtbanken zijn archieven ondergelopen.”

Droog dooien

Consequenties voor de rechtsgang zijn niet uit te sluiten. “Het meeste van ons archief is juridisch of fiscaal van aard, en wordt bewaard vanwege de bewijslast”, zegt Elaut. “De meeste exemplaren zijn uniek en niet gedigitaliseerd.”

Nu is het Rijksarchief op zoek naar vrieskamers van -20 graden. Die moeten helpen de explosie van schimmel te bestrijden, en ervoor zorgen dat de inkt niet verder uitloopt en de lijm loskomt. Om te voorkomen dat bij het uiteindelijke ontdooien van de archieven water vrijkomt, mogen ook bedrijven die op grote schaal vriesdrogen zich aanmelden.

Zaklamp

De vraag is wel of invriezen nog zin heeft. “De eerste 48 uur zijn cruciaal”, zegt collega Els Herrebout, diensthoofd van het Rijksarchief in Eupen. “Nu is het eigenlijk al te laat. Maar alles hangt af van het materiaal en de mate van beschadiging, dus: wie weet.”

In Eupen heeft Herrebout met collega’s vorige week maandag op een halfuur tijd de belangrijkste 50 van 150 meter archief geïndentificeerd (met zaklampen in donkere overstroomde kelders zonder elektriciteit) en naar vrieskamers in Keulen gebracht. “Als we ze binnen zes weken vriesdrogen, zullen we zien wat we ook effectief hebben kunnen redden.”

Hulp welkom via archives.liege@arch.be.