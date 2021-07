Coronapas of verplichte inenting: zijn beloningen of dwang wel goede manier om hoge vaccinatiegraad te bereiken?

Een coronapas invoeren moet volgens Marc Noppen - CEO van het UZ in Brussel - ervoor zorgen dat de vaccinatiecijfers bij jongeren in grote steden nog de hoogte in kunnen gaan. Ook in het buitenland denken regeringen na over voordelen voor gevaccineerden of simpelweg het verplichten van een coronaprik. Maar experts denken dat verplichten en ‘nudgen’ ook een omgekeerd effect kunnen hebben.