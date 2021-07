Chelsea trekt met Marcus Bettinelli nieuwe doelman aan

De Engelse keeper Marcus Bettinelli verlaat Fulham en trekt naar topclub Chelsea. Dat maakte de Londense club woensdag bekend. Bettinelli was einde contract bij de Whites. Hij speelde 120 keer voor Fulham en stond in het doel bij de U21 van Engeland.

Bettinelli ondertekent een contract van twee jaar op Stamford Bridge. “Het is altijd een speciale club geweest. Ik ken de streek heel goed, het is altijd een droom geweest om hier te spelen en het moment is eindelijk daar. Een paar jaar geleden waren er al gesprekken, maar toen was ik nog te jong. Ik ben enorm enthousiast en wil het team zo goed als ik kan helpen.”

Bij Chelsea staan ook nog doelmannen Edouard Mendy en Kepa onder contract.