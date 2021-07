De superverspreider van de corona-complottheorieën: “Hoe kan ik meer invloed hebben dan miljardencampagne?”

Twaalf Amerikanen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 65 procent van het ‘fake news’ over corona. President Joe Biden verwijt hen de sputterende vaccinatiecampagne in de VS en wil hun invloed aan banden leggen. De grootste verspreider blijkt een 67-jarige osteopaat uit Florida te zijn. “Hoe kan ik nu meer invloed hebben dan een miljardencampagne van de overheid?”, vraagt die zich af.