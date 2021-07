Ruim helft minder verkocht dan normale zomersolden, toch blijven handelaars met “relatief goed gevoel” achter

Ook dit jaar kenden de zomersolden slechts een matige verkoop. “Toch sluiten de meeste modehandelaars de zomersolden af met een relatief goed gevoel en zien ze de start van het winterseizoen voorzichtig positief tegemoet”, zegt Isolde Delanghe van Mode Unie.

De handelsfederatie van zelfstandige modeboetieks Mode Unie en ondernemersorganisatie Unizo peilden bij 154 zelfstandige uitbaters naar het resultaat van de zomersolden die komende zaterdag eindigen. Blijkt dat 51,9 procent van de handelaars minder verkocht dan tijdens de zomersolden van 2019, het laatste ‘normale’ verkoopjaar. De anderen draaiden dezelfde omzet (24,7 procent) of verkochten meer (23,5 procent). Gemiddeld lag de verkoop 6,9 procent lager dan in 2019.

“Het slechte weer in de maand juli, samen met het feit dat feestgelegenheden nog niet volledig terug op gang gekomen zijn, wordt aangeduid als hoofdreden voor de minverkoop”, zegt Isolde Delanghe. Dat de modesector de schade nog enigszins wist te beperken, komt doordat de handelaars meer dan ooit hebben ingezet op sociale media om klanten aan te trekken: drie op de vier (74,7 procent) trokken die kaart voluit, en bij ruim zeven op de tien (71,9 procent) vertaalden die inspanningen zich in een meerverkoop van gemiddeld 10,3 procent.

Vorig jaar, in volle coronacrisis, waren de zomersolden een veel groter fiasco: toen verkocht liefst 70 procent van de boetieks minder dan in 2019 en lag de verkoop gemiddeld 21 procent lager. “Al loopt die vergelijking mank, want toen waren de zomersolden uitgesteld tot augustus en golden er flinke beperkingen”, klinkt het bij Mode Unie. Zo was individueel winkelen verplicht de eerste drie soldenweken en mocht je de vierde week hooguit met zijn tweeën kleding kopen.