Hadden de vele doden ondanks extreem weer niet vermeden kunnen worden? “Dit kán niet alleen de regen geweest zijn”

Hadden de vele doden ondanks het extreme noodweer niet vermeden kunnen worden? Een Luikse onderzoeksrechter gaat zich over die vraag buigen in een grootschalig strafonderzoek naar onvrijwillige doodslag. “De juiste beslissing als we de waarheid willen achterhalen”, reageert het Collectief People Against Flows, dat honderden slachtoffers vertegenwoordigt.

“Om drie uur ’s nachts stond er geen water in mijn huis in Trooz. Om vijf uur ’s nachts was het water plots anderhalve meter gestegen. De regen alleen in de nacht van 14 of 15 juli kan dit fenomeen onmogelijk ...