Milieuschade door overstromingen zal nog jarenlang aanslepen en daar valt niets aan te doen

In de Waalse rivieren die uit hun oevers traden, voltrekt zich een ware milieuramp. Mazout, benzine en andere stoffen die erin terechtkwamen, wegen zwaar op de waterkwaliteit en de biodiversiteit. En daar is niets aan te doen, zeggen biologen.

In heel Wallonië zal 11.000 kilometer aan waterlopen gecontroleerd en indien nodig gezuiverd moeten worden, zegt minister van Leefmi­lieu Céline Tellier (Ecolo). “Een titanenwerk.”

En dan gaat het alleen maar over zichtbare vervuiling. Uit bidons, spuitbussen en auto’s, maar vooral ook uit lekgeslagen stookolieketels vloeiden liters mazout, benzine en allerlei andere chemische stoffen in de Vesder, de Ourthe en andere rivieren.

Momenteel voert de Waalse overheid metingen uit om een zicht te krijgen op de omvang van de vervuiling. Volgens Marie Cors (Universiteit Luik) staat nu al vast dat die dramatisch zal zijn. Cors is specialiste bodem­verontreiniging bij studiebureau Eco-Impact. “Deze ramp kan een point final zetten achter alle pogingen om bepaalde, fragiele soorten te redden – zoals de parelmossel. Sommige soorten kunnen voorgoed verdwijnen.”

Op de korte termijn zullen vooral vissen, insecten en weekdieren sterven, zegt bioloog Patrick Meire (UAntwerpen). “Dat is zich nu aan het voltrekken. Maar de polluenten zullen zich ook opstapelen in de bodem en de oevers van de rivier. Ze zullen in de voedselketen van heel wat dieren en planten terechtkomen. De verontreiniging die in het water is terechtgekomen, zal daar blijven. De zware metalen zullen nooit verdwijnen. Olie en mazout worden stap voor stap afgebroken, maar dat is een proces van tientallen jaren.”

Volgens Cors zullen de overstromingen nog “minstens twintig jaar het leven in de betrokken rivieren beïnvloeden”.