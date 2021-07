Fiscus jaagt op voetbalclubs: 11,1 miljoen euro extra belastingen gevorderd

Voetbalclubs, -spelers en -makelaars moeten na onderzoek van de Bijzondere Belastinginspectie 11,1 miljoen euro extra belastingen betalen. Dat diepgaand fiscaal onderzoek kwam er in de nasleep van operatie Propere Handen en is nog niet helemaal afgerond.

Operatie Propere Handen, het gerechtelijk onderzoek naar financiële malversaties in het Belgisch voetbal, heeft ook de fiscus wakker gemaakt om de voetbalsector grondig door te lichten. Zo opende de Bijzonder Belastinginspectie (BBI) 51 verschillende onderzoeken naar makelaars. Daarvan zijn er intussen 18 afgerond, die geleid hebben tot bijkomende belastingen en belastingverhogingen van alles samen 11,1 miljoen euro. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) op een parlementaire vraag. Voor de jaren 2017 tot 2020 gaat het respectievelijk over 158.715 euro, 2.619.896 euro, 7.121.549 euro en 1.238.931 euro.

Door de fiscus worden verschillende aspecten onderzocht, afhankelijk van het dossier. Eén daarvan is het feit dat makelaars, die eigenlijk voor spelers werken, betaald worden door de clubs. In dat geval zou dat als voordeel alle aard belast moeten worden bij de voetballer, die daar belastingen en btw op moet betalen. Op dit ogenblik gebeurt dat in de praktijk niet. En dat wordt nu dus onder de loep genomen. “Verder werden complexe juridische constructies bekeken, de reden waarom deze dossiers door de BBI worden behandeld”, verduidelijkt de minister in zijn repliek. De BBI is een speciale dienst bij de fiscus, die complexe en grotere dossiers onderzoekt.

Propere Handen

“Als we een rechtvaardiger sociaal en fiscaal systeem voor topsporters willen, moeten we ook naar de makelaarsvergoedingen kijken”, zegt CD&V-Kamerlid Steven Matheï, die de parlementaire vraag stelde. “Makelaars ontvangen niet alleen exuberante bedragen, ze worden meestal ook betaald door de clubs in plaats van door de spelers of trainers. Extra controles zijn dan ook belangrijk.”

Op dit ogenblik zijn er nog steeds 33 dossiers die niet afgerond zijn door de BBI. Daarnaast is er het gerechtelijke luik in Operatie Propere Handen, waarbij ook financiële fraude in het voetbal onderzocht wordt. Een van de volgende maanden zou dat dossier afgerond moeten worden. Tel daarbij nog de gevolgen van de coronacrisis en het worden financieel zware jaren voor het Belgisch voetbal.