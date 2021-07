Christel Ramaekers (42) verkocht in 2019 haar huis en woont sindsdien in een skoolie , een oude omgebouwde Amerikaanse schoolbus. “Ik heb een gevoel van vrijheid en mis niks van een huis.”

Je ziet ze wel eens in Amerikaanse films of series: van die grote, gele bussen die schoolkinderen vervoeren. De uit Diepenbeek afkomstige Christel Ramaekers woont en reist nu in zo’n skoolie, een tot ...