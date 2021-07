Na de ravage begint het herstel: de twee vrouwen die het zwaar getroffen Wallonië er weer bovenop moeten krijgen

De ravage in Wallonië is zo enorm dat één regeringscommissaris onvoldoende is om orde op zaken te stellen. Dus stelde Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) er twee aan: Catherine Delcourt en Sylvie Marique. Zij konden in zijn zog voor het eerst zelf de schade vaststellen in het zwaar geteisterde Pepinster. “Je kunt je niet voorstellen hoe het hier is zonder ter plaatse te gaan.”