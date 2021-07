Galatasaray niet naar derde voorronde Champions League ondanks doelpunt Diagne (ex-Club), ook Celtic sneuvelt

Na de terugwedstrijden van de tweede voorronde op woensdag in de Champions League hebben PSV, Midtjylland en Olympiakos zich geplaatst voor de derde voorronde. Ook Young Boys, Rode Ster en Sparta Praag stootten door.

Olympiakos won met 0-1 van Neftci Baku en plaatste zich zo voor de derde voorronde waar het PFK Ludogerets treft. De Bulgaarse ploeg won met 3-1 van Mura. PSV kwam na de 5-1 overwinning in de heenronde nooit in gevaar. De ploeg van Yorbe Vertessen, die heel de wedstrijd op de bank zat, won met 1-2 in de return van Galatasaray en stoot door naar de derde voorronde. Voor de Turkse thuisploeg scoorde Mbaye Diagne (ex-Club Brugge), die deze zomer de overstap maakte van West Brom.

Het Celtic van Boli Bolingoli speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Deense Midtjylland. In Denemarken dwong de thuisploeg verlengingen af, en haalde de overwinning binnen: 2-1. Bolingoli zat heel de wedstrijd op de bank. Celtic sneuvelt zo al het vierde jaar op rij in de voorrondes van de Champions League.

BSC Young Boys heeft thuis met 3-2 gewonnen van Slovan Bratislava, nadat het 0-0 had gespeeld in Slovakije. De Zwitsers treffen in de derde voorronde CFR Cluj.

Rode Ster Belgrado had iets goed te maken na het 2-1 verlies tegen Almaty in Kazachstan. Het won overtuigend met 5-0 op eigen veld en komt uit tegen Tiraspol in de derde voorronde. Rapid Wenen verloor met 2-0 op het veld van Sparta Praag, nadat het thuis 2-1 had gewonnen. Sparta Praag stoot door en kijkt AS Monaco in de ogen.

In de derde voorronde komt ook KRC Genk in actie. Het speelt thuis tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk op dinsdag 03/08.