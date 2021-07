Google eist vaccinatie van personeel voor toegang tot kantoor

Het internetbedrijf Google eist van al zijn werknemers dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus wanneer ze de kantoren van het bedrijf betreden. Dat heeft de onderneming woensdag meegedeeld.

De vaccinatieverplichting zal “de komende weken” al worden ingevoerd in de Amerikaanse vestigingen van Google. In de daaropvolgende maanden zal het bedrijf ook elders in de wereld eisen dat personeel is ingeënt tegen het virus.

Topman Sundar Pichai benadrukt in een verklaring dat de maatregel niet zal gelden in de landen waar het vaccin moeilijk te verkrijgen is. Er komen ook uitzonderingen “voor mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden of voor specifieke bevolkingsgroepen”.

De datum waarop de personeelsleden weer geregeld op het werk moeten verschijnen, wordt door de internetgigant wel uitgesteld van 1 september naar 18 oktober. Die verschuiving komt er door de opmars van de zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus, schrijft Pichai.