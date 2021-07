Facebook verdubbelt winst maar verwacht tragere groei: aandeel zakt

Facebook heeft zijn nettowinst in het tweede kwartaal van 2021 verdubbeld tot 10,4 miljard dollar (ongeveer 8,8 miljard euro) op een omzet van 29 miljard, dankzij de hoge tarieven voor internetadvertenties tijdens het economisch herstel. Dat heeft de socialemediagigant woensdag bekendgemaakt.

Het in Californië gevestigde bedrijf waarschuwde in zijn resultatenberichtbericht echter ook dat de groei in de tweede helft van het jaar “licht zou vertragen”, deels vanwege de nieuwe advertentieregels van Apple. Het aandeel daalde tussen 3 en 4 procent na het sluiten van de beurs op Wall Street.

“De groei van de advertentie-inkomsten in het tweede kwartaal werd gedreven door een stijging van 47 procent in de gemiddelde prijs van advertenties en een stijging van 6 procent in het aantal verspreide advertenties”, aldus het bedrijf.

Die trend zal de rest van het jaar aanhouden, maar Facebook verwacht een vertraging als gevolg van “wijzigingen in de regelgeving en technische veranderingen”.

Apple heeft appontwikkelaars onlangs opgelegd dat ze toestemming moeten vragen voordat ze gegevens verzamelen, tot ongenoegen van bedrijven waarvan het bedrijfsmodel berust op gerichte reclame op basis van de smaak en gewoonten van de consument, zoals Facebook.

“We verwachten dat iOS-updates (het mobiele besturingssysteem van Apple, red.) een grotere impact zullen hebben in het derde kwartaal”, luidt het.

3,5 miljard gebruikers

Op 30 juni maakten wereldwijd ongeveer 3,5 miljard mensen maandelijks gebruik van ten minste een van de vier netwerken en chatapps van het bedrijf: Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger.

Dat is 12 procent meer dan een jaar geleden, toen door de coronamaatregelen de belangstelling voor de toepassingen flink toenam.

