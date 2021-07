Hillsborough-ramp eist na meer dan 30 jaar nieuw slachtoffer: dodentol op 97

Een Liverpool-fan die “levensveranderende” verwondingen opliep bij de Hillsborough-ramp in 1989 is dinsdag overleden, nog altijd aan de gevolgen van zijn blessures. Dat hebben de Reds gemeld.

In een verklaring die Liverpool woensdag vrijgaf bevestigde de familie van Andrew Devine (55) dat hij dinsdag overleden is, 32 jaar nadat hij zwaargewond raakte in de tragedie tijdens de halve finale van de FA Cup op 15 april 1989.

“Tijdens een gerechtelijk onderzoek dat vandaag in Liverpool plaatsvond, is geoordeeld dat Andrew op onrechtmatige wijze om het leven is gekomen als gevolg van de ramp”, klinkt het in een mededeling van Liverpool. “Dit herinnert ons nogmaals op tragische wijze aan de tol die Hillsborough blijft eisen voor zij die erdoor zijn getroffen. Wij hebben de conclusie ontvangen die de lijkschouwer vandaag in het gerechtshof van Liverpool heeft genomen, namelijk dat Andrew op onwettige wijze om het leven is gebracht, waardoor hij het 97ste dodelijke slachtoffer is geworden van de tragische gebeurtenissen die op 15 april 1989 plaatsvonden.”

Naar aanleiding van een bekermatch tussen Liverpool en Nottingham Forest in het Hillsborough-stadion in Sheffield op 15 april 1989 kwamen bij massale paniek nu dus in totaal 97 mensen om, allen supporters van Liverpool. Er waren ook 766 gewonden.

