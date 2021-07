President Tunesië ontslaat directeur van nationale tv-zender

De Tunesische president heeft woensdag de directeur van de nationale televisiezender ontslagen nadat een activist en een vertegenwoordiger van de journalistenvakbond kortstondig van de zender werden geweerd. Ze zouden in een programma verschijnen.

Het besluit komt er drie dagen na de machtsovername door president Kais Saied in Tunesië, die heeft geleid tot bezorgdheid over het respecteren van de vrijheden in de prille democratie, met name na de sluiting van de kantoren van de Qatarese zender Al Jazeera.

Journaliste Amira Mohamed, vicevoorzitter van journalistenvakbond SNJT, verklaarde dat ze bij de ingang van het gebouw van de zender Wataniya werd tegengehouden door een veiligheidsagent. Die wachtte op de toestemming van de directie om haar binnen te laten.

“De algemeen directeur van Wataniya vertelde me dat hij instructies had gekregen van een militaire functionaris om geen gasten toe te laten tot het tv-station,” zei mensenrechtenactivist Bassem Trifi.

Het ministerie van Defensie en de president zeiden dat ze geen instructies in die zin hadden gegeven. Enkele uren later werd de directeur van de zender ontslagen. Hij wordt ervan beschuldigd onrust te willen stoken door de toegang tot de zender te beperken.

“Gehecht aan vrijheden”

President Saied, die zondag premier Mechichi de laan uitstuurde en de werkzaamheden van het parlement opschortte voor een periode van dertig dagen, zei dat hij gehecht is aan de burgerlijke vrijheden en ervoor zal zorgen dat die worden beschermd. Tegenstanders spreken van een staatsgreep.