Pfizer geeft Belgische export miljardenboost

De rush op corona­vaccins legt de Amerikaanse farmareus Pfizer geen windeieren. In het tweede kwartaal verkocht Pfizer voor 7,8 miljard dollar aan coronavaccins. Dat was goed voor nagenoeg de helft van de totale omzet van net geen 19 miljard dollar, die bijna verdubbelde tegenover vorig jaar. Dat heeft een belangrijke impact voor ons land, schrijft De Tijd donderdag.

In de productievestiging in het Antwerpse Puurs-Sint-Amands gaan maandelijks meer dan 100 miljoen dosissen van het coronavaccin de deur uit. Over de precieze impact van die activiteit wil Pfizer weinig kwijt, maar de maandelijkse exportstatistieken die de Nationale Bank verzamelt, geven een inzicht. In de eerste vier maanden van dit jaar exporteerde ons land voor 3,8 miljard euro coronavaccins. De totale Belgische export in 2019, vóór corona, was goed voor 278 miljard euro.

De exportcijfers van corona­vaccins omvatten bijna alleen de hoeveelheden van het Pfizer-vaccin op basis van mRNA-technologie van BioNTech dat in Puurs wordt geproduceerd. Dat vaccin, eind 2020 goedgekeurd, wordt naar alle hoeken van de wereld verscheept vanuit de reusachtige Pfizer-vestigingen in Puurs en het Amerikaanse Kalamazoo en de kleine Duitse vestiging van BioNTech.

Zeker in de eerste maanden speelde de Belgische vestiging een cruciale rol, blijkt uit een analyse van de cijfers. In het eerste kwartaal rapporteerde Pfizer een omzet uit coronavaccins van omgerekend 2,9 miljard euro. De Vlaamse exportstatistieken laten in diezelfde periode een uitvoer van bijna 2 miljard euro aan coronavaccins zien.