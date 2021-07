Vermogensbeheerder Merit Capital op zoek naar andere overnemer

De overname van de Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital door de oliegroep Netoil gaat niet door. De deal sprong af nadat de Nationale Bank haar veto had gesteld tegen een overname door een vehikel dat rechtstreeks onder controle staat van de olie­tycoon Roger Tamraz uit het Midden-­Oosten. Dat schrijft De Tijd donderdag.

Voor een volledige overname zouden zeker drie biedingen van kandidaat-investeerders op tafel liggen, maar er zitten ook andere partijen in de coulissen. Het zou gaan om bedrijven die in ons land nog geen activiteiten hebben, maar wel financiële licenties in andere Europese landen.

In 2018 kreeg de Britse hefboomfondsgroep Duet Asset Management een controlebelang in Merit Capital. Nadat de Antwerpse vermogensbeheerder was meegesleurd in een zaak met valse transacties van het Londense hefboomfonds H2O trok die groep zich vorig jaar terug. Die zaak, waarin Merit Capital een slachtoffer was, is nu achter de rug.