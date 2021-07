Verkeer op Brusselse binnenring ligt helemaal stil, ook op buitenring hinder: “Wie naar de luchthaven moet, kan best op tijd vertrekken”

Brussel - Door een omgekantelde vrachtwagen aan de ingang van de Leonardtunnel ter hoogte van Tervuren ligt het verkeer op de binnenring langs beide kanten helemaal stil. Al het verkeer ter plaatse moet de snelweg verlaten en een omleiding volgen. Ook op de buitenring richting Zaventem is er hinder omdat de vrachtwagen getakeld moet worden. De chauffeur werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

“Het ongeval gebeurde tegen 5 uur vanochtend”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Een vrachtwagen met bevroren broodjes is tegen het betonnen stuk aangereden die de scheiding vormt met de inrit van de tunnel en is hierdoor omgekanteld.” De vrachtwagen verspert daar de binnenring richting waterloo. Wie daarlangs moet, kan wel langs de tunnel bovengronds door, de ingang naar de tunnel is versperd.

“Ook de buitenring is voor een deel afgesloten, richting Zaventem, omdat er ruimte nodig is om de vrachtwagen te takelen.” Bij het ongeval raakte de chauffeur, die volgens Bruyninckx verward was, gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Omleidingen

Voorlopig zou er nog weinig hinder zijn. “Dankzij het bouwverlof en de vakantie is er relatief weinig verkeer. Had het doorheen het jaar geweest, was de hinder zwaarder geweest. De mensen worden nu omgeleid maar wie een vlucht moet halen kan best opletten want die omleidingen kunnen wel voor vertraging zorgen.” Het verkeerscentrum heeft nog geen idee van hoe lang de hinder zal duren.

Verkeer dat van het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe de E19 wil nemen naar Bergen en Charleroi, wordt aangeraden om de buitenring te nemen. Dat geldt ook voor wie van het knooppunt Groot-Bijgaarden de E411 naar Namen wil nemen. Wie van het knooppunt Ittre via de A12 of E19 naar Antwerpen moet, neemt best de binnenring.