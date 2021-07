Voorlaatste vermiste na noodweer teruggevonden

Gisteren werd in het Waalse dorp Trooz het lichaam van een man teruggevonden uit Verviers die vermist was sinds de overstromingen. Dat brengt volgens VRT NWS het dodentol op 38. Eerder deze week sprak de Waalse regering van 41 doden.

Tot gisteren waren nog twee mensen vermist na de zware overstromingen in Wallonië. Gisteren werd een 38ste slachtoffer geïdentificeerd volgens de Federale Politie. “De man is helaas overleden. Nu de man is teruggevonden, wordt er nog één persoon vermist, het gaat om een vrouw”, zegt An Berger van de Federale Politie aan VRT. Naar die vrouw wordt momenteel nog volop gezocht.

Eerder deze week sprak de Waalse minister-president Elio Di Rupo (PS) tijdens een persconferentie nog van 41 doden. Dat zou dus nu op 42 moeten staan nu de vermiste man dood teruggevonden is. Het is nog onduidelijk waarom de federale politie spreekt van 38 overlijdens.