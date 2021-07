Topscheidsrechter Björn Kuipers stopt ermee: “Geen mooier moment om te stoppen dan na EK-finale”

Het besluit dat Björn Kuipers (48) tijdens zijn vakantie nam, was moeilijker dan de tientallen beslissingen in de EK-finale Italië-Engeland. Op Sicilië won het verstand het van de emoties, waartussen hij sinds de eindstrijd op Wembley heen en weer werd geslingerd. “Ik stop ermee.”

Het laatste fluitsignaal van de Nederlandse toparbiter Björn Kuipers zal klinken aan het einde van de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV, op 7 augustus. “Na de EK-finale kwam ik in een enorme emotionele achtbaan terecht”, zegt de Oldenzaler, die na EURO2020 internationaal werd bewierookt, maar nu dus is uitgefloten.

Strandbedje

”Mijn verstand zei vóór Italië-Engeland al dat ik er na het toernooi mee moest ophouden, maar mijn hoofd werd op hol gebracht door de mensen die zeiden dat ik dat niet moest doen. Ze vonden dat ik fantastisch had gefloten en nog anderhalf jaar moet doorgaan om in november en december 2022 actief te zijn op het WK in Qatar.” Maar op het strandbedje in Italië hakte Kuipers de knoop door. ”Het is mooi geweest. Ze zeggen weleens dat je op je hoogtepunt moet stoppen. En wat dat betreft, is er geen mooier moment dan dit.”

Nadat hij in zijn luxe vakantieresort na een tempoloopje van 35 minuten van de loopband is gestapt, omschrijft hij zijn carrière als één grote droom. “Ik ben in 1989, op mijn zestiende, op advies van mijn vader begonnen met fluiten, omdat hij dat ook deed. Nooit had ik kunnen bedenken dat ik zo’n prachtige loopbaan zou krijgen”, straalt Kuipers, die de eerste Nederlandse arbiter ooit is die een EK- of WK-finale leidde.

Zelfvertrouwen

“In 2000 kwam ik in de zogenaamde D-groep en floot ik duels als Ajax A1-SC Heerenveen en op maandagavonden wedstrijden van tweede elftallen. Nooit had ik het gevoel dat ik de top zou halen. Ik was er ook niet zo mee bezig, studeerde bedrijfskunde in Nijmegen en wilde niet te veel tijd en energie in de arbitrage stoppen.”

Foto: Pool via REUTERS

En vervolgens kreeg zijn zelfvertrouwen in 2002 ook nog eens een enorme knauw. “Mijn eerste wedstrijd in de Eerste Divisie – Telstar-FC Eindhoven – liep uit op een drama. Ik was veel te gespannen, had de nacht daarvoor niet geslapen en het was maar zeer de vraag of de KNVB met me door wilde.”

Kuipers kreeg van de voetbalbond het voordeel van de twijfel. “In 2005 maakte ik tijdens Vitesse-Willem II mijn debuut in de Eredivisie en daarna ging het snel. Een jaar later kreeg ik mijn internationale badge, floot ik de finale van het EK Onder 17 en daarna ben ik elk jaar gepromoveerd.”

Maar dat hij de scheidsrechterstop kon bestijgen, realiseerde supermarkteigenaar Kuipers zich pas in 2009. “De toenmalige scheidsrechtersbaas van de UEFA, Volker Roth, was bij Napoli-Benfica en gaf me zo’n hoog cijfer dat ik dat jaar voor de tweede keer promoveerde, naar de UEFA Elite. Pas toen begon ik te dromen van mijn aanwezigheid op een EK of WK.”

Assistenten

Aan de hand van zijn coach en ex-toparbiter Jaap Uilenberg en met hulp van zijn uitstekende assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra reeg Kuipers de successen aaneen. “Ik ben zelf geen man van statistieken, maar hoorde dat de EK-finale mijn 173e internationale wedstrijd was.” Achter zijn naam staan verder vier KNVB-bekerfinales, negen internationale finales, waaronder een eindstrijd van de Champions League en twee Europa League-finales. En Kuipers was actief op de EK’s van 2012, 2016 en 2020 en de WK’s van 2014 en 2018.

Foto: AP

“Binnenkort zal ik die film eens rustig in mijn hoofd afspelen.” Een feel good movie, met een happy end. “Italië-Engeland voelt echt als de kroon op mijn werk en die zal ik nooit vergeten. Scheidsrechters mogen eigenlijk nooit familie meenemen, tenzij ze een eindstrijd leiden. Mijn vader was daardoor bij al mijn internationale finales aanwezig en mijn vrouw Marlies ook. Maar voor mijn kinderen Susan (16) en Jan-Willem (11) was het op Wembley de eerste keer. Op het moment dat de volksliederen werden gespeeld en meegebulderd door de Italiaanse en Engelse fans, wist ik dat het die avond niet fout kón gaan. Het werd een prachtige avond.”

Nog één keer hanteert Kuipers de fluit. “Ik heb aangegeven graag nog in een vol stadion in Nederland te fluiten. En dan is Ajax-PSV natuurlijk een prachtig affiche. En daarna? Ik wil graag iets doen in de arbitrage, nationaal of internationaal. Wat? Laat me daar nog even over nadenken.”