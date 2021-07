Kanu (ex-Anderlecht, Cercle en KV Kortrijk) landt opnieuw in België en trekt naar… Rupel Boom

Rupel Boom, dat uitkomt in 1e Nationale, heeft uitgepakt met een verrassende transfer. Met Kanu (33) haalde het immers een nieuwe middenvelder. Kanu is geen onbekende voor de Belgische voetbalfan, want in het verleden speelde hij zo’n 160 wedstrijden in de Belgische hoogste klasse. Met Anderlecht werd hij zelfs drie keer kampioen en won hij twee keer de Supercup. Vorig seizoen speelde hij nog op een lager niveau in zijn thuisland Brazilië.

Met Kanu haalt de 1e Nationaler een pak ervaring binnen. Rupel Boom wordt voor de creatieve middenvelder zijn vierde Belgische club. Anderlecht haalde hem in 2008 van het Braziliaanse Barueri. In het toenmalige Constant Vandenstockstadion kon hij aanvankelijk geen potten breken, waarna de Braziliaan uitgeleend werd aan Cercle Brugge. Bij de vereniging ging het beter, waarna hij een nieuwe kans kreeg in het Astridpark. Hij zou nog vier jaar voor paars-wit spelen, maar een sterkhouder werd hij evenwel nooit. Toch kon Anderlecht hem voor om en bij de drie miljoen euro verpatsen aan het Russische Terek Grozny.

Van daaruit begon hij aan een heuse odyssee die hem onder meer langs Cyprus, Thailand en Saudi-Arabië leidde. Tussendoor speelde hij ook nog een half jaar voor KV Kortrijk leidde. Vorig seizoen trok hij naar het Braziliaanse Juazeirense-BA, in de vierdeklasser. Vijf maanden later heeft hij er echter al zijn valiezen gepakt. Rupel Boom heeft hem nu een nieuwe kans in België.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

