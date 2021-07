Aanvallen van taliban zijn toegenomen sinds overeenkomst met VS

De aanvallen van de taliban tegen de Afghaanse regering zijn sterk toegenomen sinds het akkoord dat VS en de taliban in februari 2020 sloten en dat leidde tot de terugtrekking van buitenlandse troepen uit het land. Dat blijkt uit een Amerikaans rapport dat donderdag is vrijgegeven.

De “door vijanden opgezette aanvallen”, die meestal worden toegeschreven aan de taliban, stegen van 9.651 eind 2019 tot 13.242 eind 2020, aldus het Congressional Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (Sigar). Dat baseerde zich op gegevens van de NAVO-missie in Afghanistan, Resolute Support.

Het is de eerste keer sinds december 2019 dat Sigar gedetailleerde cijfers van deze aanvallen publiceert. Tussen 1 maart en 31 mei, toen de laatste gegevens werden verzameld door de NAVO-missie in Afghanistan en voor de terugtrekking van de meeste coalitietroepen, werden 10.383 aanvallen geregistreerd, waarvan 3.268 met dodelijke afloop, aldus het bureau Sigar.

Controle over veel districten

Volgens de NAVO-missie brak het geweld tegen burgers in april en mei nieuwe records: 705 burgers werden gedood en 1.330 gewond. Dat is bijna evenveel als in de drie voorgaande maanden samen.

Zo’n 93 procent van de burgerslachtoffers zou de afgelopen maanden veroorzaakt zijn door antiregeringsstrijders, blijkt uit de cijfers. Het gaat om 40 procent door de taliban, 38 procent door niet-geïdentificeerde opstandelingen, 14 procent door IS en minder dan 1 procent door het het Haqqani-netwerk. Op vraag van de regering in Kaboel maakt de inspecteur-generaal niet bekend hoeveel slachtoffers er vielen bij het Afghaanse leger.

Nog uit het rapport blijkt dat de taliban de controle hebben over een groot aantal districten op het platteland, maar dat ze de grote steden niet in hun greep hebben. Het hoofd van de Amerikaanse operaties in Afghanistan, generaal Kenneth McKenzie, waarschuwde zondag nog dat de VS luchtaanvallen zullen blijven uitvoeren op de taliban als ze het geweld niet stoppen.