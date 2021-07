Leonardtunnel weer open na ongeval met vrachtwagen

Brussel - De Leonardtunnel nabij Tervuren is donderdagvoormiddag weer open na het ongeval met een vrachtwagen op de binnenring, waardoor de tunnel in beide richtingen moest afgesloten worden. Dat deelt het Vlaams Verkeerscentrum mee via Twitter.

Het ongeval gebeurde rond 5 uur. Volgens Peter Bruyninckx, de woordvoerder van het Verkeerscentrum, was op camerabeelden te zien hoe de chauffeur twijfelde tussen twee baanvakken - een naar de tunnel, het ander naar de E411 - en uiteindelijk op de betonnen scheiding knalde van de tunnel. De vrachtwagen kantelde en moest getakeld worden. “De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht maar hij zou niet in levensgevaar zijn”, zei Bruyninckx.

De takelwerkzaamheden namen enkele uren in beslag. Omdat enige ruimte nodig was voor de werkzaamheden werd de ring in beide richtingen afgesloten. De lading van de vrachtwagen, die bestond uit diepvriesbroodjes, kwam niet op het wegdek terecht.

Door het bouwverlof was het rustig op de weg en vielen de gevolgen al bij al mee. Al het verkeer ter plaatse moest de snelweg wel verlaten en een omleiding volgen, via Oudergem. Ander verkeer werd aangeraden om zoveel mogelijk voor de andere kant van de ring te kiezen.