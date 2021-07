Dieven aan de haal met gigantische buit bij overval in Parijs, maar getuigen hebben enkel oog voor Jean-Claude Van Damme

In de Franse hoofdstad Parijs werd voor 2 tot 3 miljoen euro aan juwelen gestolen op klaarlichte dag. Maar hoewel er voldoende getuigen ter plaatse waren, kon de politie niets doen met hun verklaring want toevallig liep Jean-Claude Van Damme daar ook rond en die trok alle aandacht.

De Franse juwelierswinkel Chaumet, die zich vlakbij de Champs-Élysées bevindt, werd begin deze week overvallen door een man die zich aanvankelijk voordeed als klant. De man met grijs haar die een lichtgrijs pak droeg met een wit hemd en een das kwam rond 17u10 de winkel binnen. Niet veel later verliet hij de winkel met een witte zak vol edelstenen en juwelen, pakte hij zijn groene elektrische step en verdween hij.

Het personeel van de juwelierszaak vertelde aan de politie dat de man zich aanvankelijk had voorgedaan als een klant die verschillende dure sieraden wilde zien. Maar dan haalde hij plots een mes boven. Niemand raakte gewond, maar dat zoiets op klaarlichte dag kon gebeuren vind de burgemeester van het achtste arrondissement van Parijs, Jeanne d’Hauteserre “verbijsterend, ongekend, gedurfd en betreurenswaardig.” In de zak zat namelijk voor zo’n 2 tot 3 miljoen euro aan juwelen.

Getuigen die niets zagen

De politie hoopte echter dat het tijdstip in hun voordeel zou spelen. Want op dat moment liepen nog heel wat mensen op straat en zaten nog enkele mensen op café in de buurt. Maar helaas liep daar ook iemand anders rond die al de aandacht trok. Zo vertelden enkele potentiële getuigen in een nabijgelegen café aan de Franse krant Le Parisien dat ze niets gezien of gehoord hadden. Ze zouden namelijk afgeleid geweest zijn door de aanwezigheid van acteur Jean-Caude Van Damme die wat verder een bezoek bracht aan een brillenwinkel.

Gelukkig konden uiteindelijk wel twee verdachten worden opgepakt. Ze reisden met de bus richting het oosten van het land toen ze werden aangehouden. Volgens de politie zou er een “substantieel deel” van de juwelen teruggevonden zijn.