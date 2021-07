Twee raketten afgevuurd op Amerikaanse ambassade in Irak

Twee raketten zijn donderdag bij zonsopgang afgevuurd op de beveiligde Groene Zone van Bagdad, waar de Amerikaanse ambassade is gevestigd. Er vielen geen slachtoffers en er werd geen schade aangericht, meldt een Iraakse veiligheidsbron aan AFP.

Aanvallen op Amerikaanse belangen, die begin juli bijna dagelijks plaatsvonden, gebeurden de laatste weken minder vaak. De laatste operatie dateert van 24 juli, toen een drone een militaire basis in Koerdistan aanviel, zonder enige schade aan te richten. Deze aanvallen worden over het algemeen toegeschreven aan machtige pro-Iraanse gewapende groeperingen die de terugtrekking eisen van de buitenlandse strijdkrachten die nog steeds in Irak zijn gestationeerd.

Terug door IS

Premier Mustafa al-Kazimi keert donderdag terug uit Washington, waar de Amerikaanse president Joe Biden het “einde van de gevechtsmissie” van de Amerikaanse troepen in Irak aankondigde. Biden zei dat de Verenigde Staten hun “gevechtsmissie” in Irak tegen het einde van het jaar zullen beëindigen om een “nieuwe fase” van militaire samenwerking met het land in te gaan. Hij kondigde echter niet de terugtrekking van de troepen aan. De aankondiging werd verwelkomd door de politieke vleugel van de pro-Iraanse coalitie in Irak, maar niet door de meer radicale groeperingen.

De Amerikanen trokken zich in 2011 terug uit Irak, nadat ze er in 2003 waren gearriveerd om het regime van Saddam Hoessein ten val te brengen, maar keerden in 2014 terug vanwege de strijd tegen IS. De internationale antiterreurcoalitie in Irak telt nog steeds 3.500 buitenlandse troepen, onder wie 2.500 Amerikanen.