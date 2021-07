NAVO start training van Afghaanse speciale eenheden in Turkije

De NAVO heeft het eerste opleidingsprogramma voor Afghaanse soldaten in het buitenland gelanceerd. Dat gebeurt kort na het einde van de opleidingsmissie van de NAVO in Afghanistan.

Leden van de Afghaanse speciale eenheden zijn woensdag naar Turkije gevlogen voor het opleidingsprogramma. Het is de bedoeling dat het de voorbode wordt van reguliere opleidingsprogramma’s buiten Afghanistan.

Een NAVO-woordvoerder in Brussel bevestigt dat het trainingsprogramma is gestart, maar geeft om veiligheidsredenen geen verdere details. “Behalve financiële en diplomatieke steun blijft de NAVO Afghanistan steunen, ook met training van militairen buiten dat land. Die training is nu gestart”, zei hij.

Blijvende steun

De NAVO heeft de Afghaanse regering en strijdkrachten gesteund in de strijd tegen de extremistische taliban maar is daarmee opgehouden, vooral om dat de VS eerder al hebben besloten hun militairen er tenslotte allemaal weg te halen. Dat vertrek moet 11 september zijn afgerond.

Dat vertrek leidt ertoe dat de taliban weer in opmars zijn. Het Afghaanse regeringsleger lijkt vooral terrein te verliezen. De leiders van de dertig NAVO-landen besloten in juni dat de alliantie Afghanistan blijft steunen ook na het einde van de militaire missie.