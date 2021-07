Opname-apparatuur gevonden in Belgische ambassade in Ankara, medewerker ontslagen

In Ankara is in de Belgische ambassade een verborgen camera waarmee onder andere beelden gemaakt werden in de vrouwentoiletten. Dat meldt de Turkse krant Akit. Het nieuws wordt ook door Buitenlandse Zaken bevestigd aan HLN. De camera zou er geplaatst zijn door een veiligheidsagent die de beelden gebruikte voor seksuele doeleinden.

Het was een diplomaat die in mei ontdekte dat er een apparaat van onder een tafel was gevallen in de Belgische ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara. Ze bracht meteen de autoriteiten hiervan op de hoogte, waarna het toestel naar België werd gestuurd voor onderzoek. Aanvankelijk werd er gedacht dat het ging om een spionagetoestel.

Maar na onderzoek bleek dat het gebruikt werd als verborgen camera die beelden maakte van vrouwen. Pas nadat het toestel opnieuw naar Turkije werd gestuurd, werd ter plaatse een onderzoek gedaan. Alle beveiligingscamera’s werden onderzocht. Daaruit bleek dat bewaker Erhan C., een veiligheidsagent, de camera’s had geplaatst en de beelden had opgenomen.

Vijf maanden lang zou de man de camera”s op verschillende plekken in de ambassade geplaatst hebben. Eentje plaatste hij de camera in de vrouwentoiletten, een andere maakte vast onder het bureau van de secretaresses en vrouwelijke diplomaten die op de ambassade werkten. De verdachte werd intussen gearresteerd.