Steeds minder groen op Europese coronakaart: helft van Frankrijk kleurt rood, Italië kleurt bijna helemaal oranje

De coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding is opnieuw aangepast en die ziet er minder groen uit dan de vorige keer. Het zijn ook de populaire vakantiebestemmingen die het minder goed doen dan vorige week. Onder andere het Zuiden van Frankrijk en Sardinië kleuren nu rood.

Frankrijk

In Frankrijk is al het groen weg op de Europese kleurenkaart. De Île-de-France, waar Parijs ligt, krijgt nu een rode kleur, net als de regio’s Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en de regio Auvergne-Rhône-Alpes. de regio’s Bourgogne en Centre-Val de Loire, die eerder nog groen kleurden zijn nu oranje.

Spanje

In Spanje lijkt het donkerder en donkerder te kleuren. Daar is geen oranje of groen meer te bespeuren. Alleen nog Murcia en Castilla-La Mancha kleuren rood. Al de rest kleurt nu donkerrood. Portugal kleurt wel nog gewoon rood.

Italië

Vorige week kleurde Italië nog grotendeels groen, ook dat is veranderd. Alle regio’s behalve de Aosta-Vallei, Piedmont, Basilicata, Apulia, Molise en Abruzzo kleuren nu oranje. Die zes laatste regio’s kleuren wel nog groen.

Griekenland

Ook voor Griekenland is er plots een kleurverschil. Daar kleuren steeds meer regio’s rood. Enkel Thracië en Centraal Griekenland kleuren nog oranje.

Ook deze gebieden kleuren nu oranje

IJsland, Estland, het noorden van Noorwegen en Salzburg kleuren nu oranje. Centraal Denemarken krijgt nu een rode kleur op de kaart van de ECDC.

Nieuwe kaart van 29 juli 2021. Foto: ECDC