Verschillende doden bij bosbranden in Turkije

Door bosbranden in het zuiden van Turkije zijn doden en gewonden gevallen en is enorme schade aangericht. In de streek van de badplaats Antalya zijn 4 doden en 122 gewonden gevallen, meldden de autoriteiten donderdag.

De bosbranden woeden ook oostelijker aan de kust van de Middellandse Zee. Er zijn meer dan veertig brandhaarden, onder meer in de regio’s van Alanya, Mersin en Adana.

Een groot deel van de bosbranden is inmiddels onder controle, meldt staatspersbureau Anadolu. Over de oorzaak van de branden is nog niets bekendgemaakt.

Meer dan 1.800 brandweerlieden met onder meer ruim dertig helikopters en vliegtuigen blussen de branden. Ze worden gehinderd door aanhoudende harde wind. Op tal van plaatsen moesten door het vuur bedreigde plaatsen worden ontruimd, maar er zijn geen berichten van evacuaties uit hotels aan de kust.