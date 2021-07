Vijf Iraakse piloten gestorven bij crash legerhelikopter

Bij een crash van een helikopter van het Iraakse leger zijn vijf piloten omgekomen. Dat meldt het leger.

De helikopter stortte in de noordelijke provincie Kirkuk neer, op ongeveer 350 kilometer Bagdad. Het tuig was op een gevechtsmissie. Er zijn geen details gegeven over de oorzaak van de crash.

In december 2017 verklaarde Irak de overwinning op IS, nadat het al het grondgebied had heroverd dat sinds 2014 door de extremisten was ingenomen. Leden van de terreurgroep blijven echter geïsoleerde aanslagen plegen, verspreid over het land.