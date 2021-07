Dodentol loopt op tot 99 na overstromingen in China

Bij de overstromingen van de afgelopen week zijn in Centraal-China tot nu toe 99 doden geteld. In een vorige balans was er nog sprake van 73 doden, maar in de provincie Henan werden woensdag nog 26 lichamen geborgen.

Intussen heeft de centrale regering in Peking kritiek op de verslaggeving van buitenlandse media over het noodweer. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken had het over de “verontwaardiging van het Chinese volk” tegenover de “foute berichtgeving” van sommige westerse media.

Dat gebeurde nadat een filmploeg van het persagentschap AFP was bedreigd tijdens opnames in een getroffen gebied. Een twintigtal mensen eiste dat ze stopten met filmen. Ook een BBC-reporter kreeg zware kritiek op sociale media. Hij zou volgens Buitenlandse Zaken de “inspanningen van de Chinese regering genegeerd hebben om de hulp te organiseren”.