Philippe Clement is tevreden met aanwinsten en blikt vooruit naar “heksenketel” bij Union: "We beslissen pas later over Simon Mignolet”

Brugge - Voor het eerst in 48 jaar speelt Union een thuismatch op het hoogste niveau, en dat tegen landskampioen Club Brugge. Clement en de zijnen zijn op hun hoede: ze weten dat het gaat spoken in het Dudenpark. Ondertussen staat doelman Simon Mignolet dicht bij z’n terugkeer. Mogelijk zondag al? “Hij heeft delen van de groepstraining meegedaan”, aldus Clement.

De Brugse coach had eerst een woordje over Stanley Nsoki, de nieuwe centrale verdediger die Club wegkaapte voor 6,5 miljoen euro bij Nice. “Hij stelt het hier heel goed”, aldus Clement, die ook vertelde dat Nsoki een berichtje kreeg van een oude bekende. “Thomas Meunier stuurde hem dat hij in geen betere club kon terechtkomen dan bij Club Brugge. Stanley is blij dat hij hier is, en dat de deal is rond geraakt.” Voor zondag zit de Fransman waarschijnlijk al in de selectie, al heeft de verdediger nog een aanpassingsperiode nodig. “Alles is nieuw. De omgeving, zijn ploegmaats, de manier van spelen. Maar je ziet op training al de kwaliteiten bovenkomen die we uit de scouting hebben gehaald.”

Foto: BELGAIMAGE

Wie dit weekend mogelijk nog even geduld moet oefenen, is Tibo Persyn. De tweede Club-aanwinst werd donderdag geofficialiseerd en komt voor één jaar op huurbasis bij blauw-zwart spelen. Club bedong ook een aankoopoptie. “Hij is eerder een optie voor de toekomst. We gaan bekijken of Tibo de concurrentie met Mata en Van der Brempt kan aangaan”, aldus Clement. Hij kan zowel aanvallend als verdedigend de rechterflank bekleden. “Tibo is polyvalent: we hebben hem niet specifiek voor één positie gehaald”, ging Clement verder. “Zijn komst heeft geen speciale gevolgen voor Van der Brempt. Je speelt nu eenmaal bij een topclub: daar is altijd concurrentie.”

Terugkeer Mignolet?

Ondertussen staat Simon Mignolet na z’n knieblessure dicht bij een terugkeer in doel. De Rode Duivel hernam afgelopen week het keeperswerk en deed al delen van de groepstrainingen mee. De komende dagen moet blijken of hij zondag al keepen tegen Union. “We gaan stap per stap opbouwen met Simon, want hij heeft nog niet alles gedaan wat een keeper doet tijdens de trainingen”, aldus Clement. “Het is nog vroeg dag om te beslissen of hij de wedstrijd van komend weekend haalt. We zullen die beslissing nemen in samenspraak met keeperstrainer Frederic De Boever. Laat me duidelijk zijn: ik ben nog steeds heel tevreden van wat Senne Lammens toont. Dat is de reden waarom we het contract van Horvath niet verlengd hebben.”

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Club kan wat extra ervaring komend weekend wel gebruiken: er wacht een beladen wedstrijd in het Dudenpark. Union won vorig weekend meteen op Anderlecht en speelt z’n eerste thuiswedstrijd in 48 jaar op het hoogste niveau. En dat tegen dé te kloppen ploeg in 1A, die na het gelijkspel tegen Eupen toch iets recht te zetten heeft. “We willen elke match winnen, dat weet je. Het wordt een heksenketel. Als je ziet hoe onze supporters al uitgelaten waren na tien maanden zonder match in 1A, wat moet het daar dan niet worden?”, grijnsde Clement. “Verrast was ik niet wat Union presteerde op Anderlecht. We kennen hun kwaliteiten, en die van hun coach. Felice (Mazzu, red.) kan ik meer dan een collega noemen. We hebben samen de Pro License afgewerkt. Ik weet zeker dat hij enorm gretig is om zich nog eens te tonen.”