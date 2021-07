Franse president afgebeeld als Hitler, Macron neemt juridische stappen

Foto: Hans Lucas via AFP

De Franse president Emmanuel Macron neemt juridische stappen tegen een man die reclameborden van de president verspreidde waarop hij afgebeeld staat als Hitler.

“Gehoorzaam, laat u vaccineren”, staat er te lezen op de reclameborden. Michel-Ange Flori beheert zo’n 400 reclameborden in het Zuid-Franse departement Var en liet de beelden maken. Hij bevestigt aan de lokale krant Var-Matin dat de lokale politie hem erop heeft aangesproken en dat er een klacht gekomen is van het Elysée. “Ik was verrast en gechoqueerd”, klonk het.

Het is niet de eerste keer dat Flori uitpakt met zo’n campagne. In 2019 kreeg hij nog een boete van 30.000 euro voor een reclamebord waar hij BFM-TV op de korrel nam. Er verschenen toen ook verschillende ministers op zijn visier.

LEES OOK. Zware protesten in Frankrijk tegen coronapas: zijn “gele hesjes 2.0” geboren?

Flori zelf vindt dat hij niks fout doet en dat het om recht van meningsuiting gaat. Hij is ook niet de enige die niet tevreden is met de Franse aanpak rond de coronacrisis. Heel wat Fransen kwamen de afgelopen weken op staart in protest tegen ‘le pass sanitaire’. En daarbij werden vaak harde woorden gebruikt. Er werd bijvoorbeeld geregeld verwezen naar de concentratiekampen, dictaturen, jodensterren en nazi’s.

Die coronapas werd op 21 juli ingevoerd voor theaters, bioscopen, pretparken, zwembaden en musea waar meer dan 50 personen samenkomen. Woensdag werd aangekondigd dat op 9 augustus die pass sanitaire ook zal gelden voor horeca, tentoonstellingen, beurzen, vliegtuigen, langeafstandsbussen, treinen en medische instellingen.

LEES OOK. Franse coronapas voor onder meer horeca gaat in vanaf 9 augustus