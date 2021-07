Valse thuisverzorgsters houden bejaarden dagenlang in het oog om dan toe te slaan: met ‘coronatest’ 100.000 euro buit gemaakt

Ze kozen zorgvuldig hun slachtoffers uit, hielden hen soms dagenlang in de gaten en dan sloegen ze toe. Met een coronatest als excuus raakten valse thuisverzorgsters binnen bij oudere, alleenwonende mensen om ze te beroven. Voor meer dan 100.000 euro in totaal. Pas na maanden kwam de politie in ons land de bende op het spoor.