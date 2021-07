Wetenschappers zien voor het eerst licht achter een zwart gat

Sterrenkundigen hebben voor het eerst licht gedetecteerd achter een zwart gat. Daardoor wordt de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein bevestigd.

De wetenschappers waren een corona aan het onderzoeken. Niet het virus, wel een sterrenkundig fenomeen. De corona is de atmosfeer rond een ster. Zo heeft onze zon bijvoorbeeld ook een corona. Tijdens het onderzoek konden de telescopen ook ‘lichtgevende echo’s’ waarnemen. Deze bijkomende flashes waren kleiner, later en hadden andere kleuren dan de heldere lichtflitsen.

Deze ontdekking bevestigt de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein. De zwaartekracht van de gaten buigt de lichtstralen rond zichzelf waardoor wetenschappers een eerste glimp kunnen opvangen van wat erachter schuilt.

“Vijftig jaar geleden, toen astrofysici begonnen te speculeren over hoe het magnetische veld zich zou kunnen gedragen in de buurt van een zwart gat, hadden ze geen idee dat we op een dag de technieken zouden hebben om dit direct waar te nemen en Einsteins algemene relativiteitstheorie in actie zouden zien”, zegt Roger Blandford, co-auteur van het onderzoek aan het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Volgens de onderzoekers komt licht dat in een zwart gat gaat er niet meer uit en dus zouden we eigenlijk niet in staat moeten zijn om iets te zien dat achter het zwarte gat zit. “De reden dat we dat wel kunnen zien is omdat dat zwarte gat de ruimte kromt, licht buigt en magnetische velden om zich heen verdraait”, klinkt het.