Moeder Frédérique over geweld tegen dochter: “Legt pijnpunt in de samenleving bloot”

De zware mishandeling van de 14-jarige Frédérique maandag in het Nederlandse Amstelveen “legt een pijnpunt in de samenleving bloot”. Dat zegt haar moeder, Marjolein van Beek, op Facebook. Ook vindt de moeder dat “Frédériques mishandeling niet op zich staat”.

Het geweld tegen Frédérique zorgt in heel Nederland voor woede en afschuw. De zaak kwam aan het licht toen haar vader maandag een bericht deelde op LinkedIn. Hij schreef dat Frédérique was mishandeld nadat ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of meisje is.

De moeder van Frédérique laat zich op Facebook kritisch uit over deze keuze. “De keus van Frédériques vader om dit dermate breed toe te lichten in de media is niet de mijne”, schrijft ze. Ze voegt toe: “Ik hoop dat Frédérique zich gesteund voelt en hierdoor nóg krachtiger wordt. Ze is een kanjer en ik ben onvoorstelbaar trots op haar.”

Kaakfractuur

Inmiddels heeft de politie afgelopen dinsdag een 14-jarige verdachte aangehouden. De jongen zit nog steeds vast. Hij zou haar meerdere keren hebben geslagen in het gezicht. Zij brak daarbij haar neus, diverse tanden en liep een kaakfractuur op, aldus haar vader. Het meisje moest behandeld worden in het ziekenhuis.