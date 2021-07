Antwerpenaar krijgt vijf jaar cel voor verkrachting omdat hij 24 prostituees niet betaalde

Antwerpen - De rechtbank in Antwerpen heeft Laurent V.N. veroordeeld tot vijf jaar gevangenis, hij werd schuldig bevonden aan feiten van verkrachting. V.N. benaderde prostituees, betaalde zijn rekeningen niet en dwong hen tot bepaalde seksuele handelingen.

De 40-jarige Laurent V.N. werd in maart 2020 opgepakt nadat een prostituee aangifte tegen hem had gedaan. De vrouw verklaarde dat ze een seksafspraak gemaakt hadden maar dat V.N. weigerde te betalen. De politie startte een onderzoek en kon uiteindelijk 24 slachtoffers van V.N. identificeren, veelal vrouwen die occasioneel wat geld wilden bijverdienen als escorte.

V.N. zwaaide met valse overschrijvingsbewijzen om aan te tonen dat hij betaald had. Om onbeschermde seks te hebben had hij ook een vals attest gemaakt waaruit moest blijken dat hij geen seksueel overdraagbare aandoening had.

Het parket vorderde eerder deze maand vijf jaar cel waarvan een deel met probatie-uitstel zodat V.N. zich zou kunnen laten begeleiden voor zijn seks- en cocaïneverslaving. Zijn advocaten vroegen aan de rechtbank om de feiten te herkwalificeren naar oplichting, volgens hen ging het niet om verkrachting omdat de vrouwen instemden met de seksuele betrekkingen.

De rechtbank maakte brandhout van de uitleg van Laurent V.N. en veroordeelde hem tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf, de man wordt ook voor tien jaar uit de rechten ontzet. “De vele gedetailleerde verklaringen van de slachtoffers, de gsm van beklaagde en het feit dat hij bekende valse attesten te hebben gebruikt tonen aan dat hij doelbewust listen gebruikte”, aldus de rechtbank.

“De escortes stemden pas in als ze een overschrijvingsbewijs gezien hadden, achteraf bleek dat vervalst te zijn. Meerdere slachtoffers moesten tegen hun wil bepaalde seksuele handelingen ondergaan, ze konden zich niet verzetten omdat hij sterker was.”

“Doordat beklaagde hen met listen tot toestemming gedwongen heeft gaat het hier wel degelijk om verkrachting. Dat sommige slachtoffers zelf geen klacht indienden doet daar geen afbreuk aan”, motiveert de rechtbank het vonnis. “De feiten zijn ernstig en tonen een absoluut misprijzen en gebrek aan respect.” Aan negen van zijn slachtoffers moet V.N. in totaal bijna 10.000 euro schadevergoeding betalen.