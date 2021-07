Chauffeur snelt slachtoffers overstromingen te hulp, maar krijgt boete van 2.400 euro

Een vrachtwagenchauffeur die getroffen burgers in Wallonië te hulp is gesneld na de verwoestende overstromingen, heeft een fikse boete gekregen. Hij had zijn vrachtwagen goed volgeladen, maar dat had hij beter niet gedaan.

Het was met goede bedoelingen, maar zijn hulpactie liep niet bepaald goed af. De vrachtwagenchauffeur van het bedrijf Jacobs vervoerde maandag afval dat door de overstromingen ontstaan was weg uit de getroffen gemeente Pepinster. Maar hij had zijn vrachtwagen iets te vol geladen. Onderweg werd hij door de politie tegenhouden. De vrachtwagen was te zwaar.

Resultaat: een boete van 2.400 euro. De chauffeur weet dat hij in fout was, maar zo’n zware boete kan hij toch moeilijk begrijpen.