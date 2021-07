Burgemeester van zwaar getroffen Pepinster boos op Rode Kruis: “We krijgen geen efficiënte hulpverlening op het terrein, onze verzoeken blijven onbeantwoord”

Philippe Godin, de burgemeester van het zwaar getroffen Pepinster, verwijt het Croix-Rouge de Belgique, de Franstalige evenknie van het Rode Kruis, afwezig te blijven in de hulpverlening. “We slagen er niet in om efficiënte hulpverlening op het terrein te krijgen”, klinkt het. “Onze herhaalde verzoeken blijven onbeantwoord.”

“We hebben alle hulp gecentraliseerd, maar we hebben een structuur nodig die zowel onze inwoners als onze gemeentelijke diensten op het terrein kan bevoorraden. We zien niets komen. Er is geen wil bij de top van het Croix-Rouge de Belgique”, betreurt Godin.

Volgens hem zal het nog maanden duren vooraleer het normale leven in Pepinster kan terugkeren. “We hebben geen winkels meer, niets. Een structuur om ons te ondersteunen is daarom essentieel”.

De misnoegde burgemeester doet zijn opvallende uitspraken tegen de achtergrond van een gemeenschappelijke solidariteitsactie van handelsfederatie Comeos en verzekeringskoepel Assuralia. Met de actie krijgen slachtoffers van de wateroverlast die een attest hebben gekregen van hun verzekeraar een maand lang (van 4 augustus tot 4 september) kortingen in bepaalde winkels.

Alle details en deelnemende winkels zijn terug te vinden op www.commercecares.be.

