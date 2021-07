Ryanair lanceert rekruteringscampagne voor cabinepersoneel voor Belgische basissen

Ryanair lanceert een rekruteringscampagne voor cabinepersoneel voor zijn Belgische basissen in het kader van de herneming van de activiteiten na de coronapandemie. Dat meldt de Ierse lagekostenmaatschappij donderdag. Hoeveel mensen juist worden aangenomen kan Ryanair nog niet zeggen, aangezien het aantal jobs zal afhangen van het ritme van de levering van de nieuwe Boeing 737-vliegtuigen die de maatschappij besteld heeft.

Het personeel dat in het kader van de Europese campagne wordt aangenomen zal die nieuwe vliegtuigen bemannen, die tegen de zomer van 2022 geleverd worden. In totaal zullen er de komende jaren meer dan 200 arriveren, dus is het ook nodig om tijdig personeel op te leiden, aldus Ryanair.

De opleidingen vinden plaats in verschillende landen waar Ryanair gevestigd is. De nieuwe medewerkers komen onder meer terecht op de basissen op de luchthavens van Charleroi en Zaventem.

“Tijdens de pandemie heeft Ryanair nauw samengewerkt met zijn personeel om banen te redden en we zijn erg blij dat we een terugkeer naar de groei kunnen beginnen te plannen in de komende jaren nu we herstellen van de COVID-19-crisis en we tegen 2026 de kaap van 200 miljoen klanten zullen ronden”, aldus de adjunct-directeur human resources bij Ryanair.

De vakbonden reageren verbijsterd op het nieuws. Permanent secretaris van de christelijke vakbond CNE Didier Lebbe wijst erop dat CEO Michael O’Leary onlangs nog gedreigd heeft met ontslag tegenover het Belgische cabinepersoneel als er geen akkoord gevonden wordt met de vakbonden.