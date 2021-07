Vincent Kompany aast op revanche tegen Eupen na blamage tegen Union: “Die nederlaag heeft sporen nagelaten”

Zaterdagavond gaat Anderlecht op zoek naar de eerste zege van het seizoen. Vorige week verloor RSCA nog in de stadsderby tegen Union. Coach Vincent Kompany beseft dat drie punten belangrijk zijn. “We moeten winnen om onszelf tijd te kopen om op ons niveau te geraken.”

Anderlecht verloor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen met zware 1-3-cijfers van stadsgenoot Union. Volgens Kompany heeft die nederlaag toch zijn sporen achtergelaten. “Ik ken geen club in de wereld waar een slechte prestatie geen sporen nalaat. De ontgoocheling was groot. Zaterdag tegen Eupen willen we onze prestatie dan ook rechtzetten.”

Of hij een verklaring had voor die mindere prestatie? “We hadden betere momenten, maar ook momenten waarop we zwaar onder ons niveau acteerden. Dat het resultaat zaterdag tegen Eupen beter is, zal belangrijk zijn. Alleen met drie punten geven we onszelf tijd om toe te groeien naar ons niveau.”

Foto: BELGA

Bij de tegendoelpunten tegen Union gingen de verdedigers van Anderlecht in de fout, maar Kompany maakt zich geen zorgen. “ Er zit veel kwaliteit in onze verdediging. Ik herken problemen van het begin van vorig seizoen, maar we hebben goede profielen. We gaan er wel geraken, zonder twijfel. Op korte termijn hebben die jongens veel coaching nodig. Het is gewoon een kwestie van tijd.”

Kompany gaf ook nog aan dat Hannes Delcroix stilaan opnieuw volledig fit geraakt. Nieuwe aanwinst Kristoffer Olsson stond tegen Union 44 minuten op het veld, maar volgens Kompany komt ook dat wel goed. Al moeten we nog geen typeploeg verwachten zaterdag. “Hij heeft een korte vakantie gehad, maar tegelijk heeft hij ook een korte voorbereiding met de ploeg gehad. Op fysiek vlak heeft hij dus nog een perfecte basis, maar aan zijn kwaliteiten twijfel ik niet. Er zijn nog jongens die fysiek op een ander niveau zitten, anderen moeten zich dan weer nog integreren. We moeten geduld hebben. Zulke zaken zijn normaal in het begin van het seizoen.”

Kritiek op transferbeleid

Eupen heeft in tegenstelling tot Anderlecht wel vertrouwen getankt op de eerste speeldag van de competitie door 2-2 gelijk te spelen op het veld van Club Brugge. “Dat was inderdaad een mooie prestatie”, reageerde Kompany. “Maar we moeten naar onszelf kijken en ons eigen voetbal brengen, ervoor zorgen dat iedereen individueel zijn niveau haalt. We weten wat ons te wachten staat. Het klopt dat ze tegen Club veel bezig waren met tijd rekken, maar ik ken geen ploeg die dat niet doet. Zeker niet als je als underdog op voorsprong staat. Het is dan aan de scheidsrechter om dat te vermijden.”

Foto: BELGA

Tot slot had Kompany nog wat kritiek op het transferbeleid van Anderlecht. “We zitten opnieuw in een heropbouwfase. Dat is helaas na elke mercato te vaak het geval bij Anderlecht. Dat is absolute waanzin. Lukas Nmecha, Bruun Larsen en Sambi Lokonga zijn weg. Ik kan een lijst zo lang als mijn arm opsommen, maar ik klaag niet. Al hebben we zo wel nog geen automatismen, maar ik wil dat niet inroepen als excuus. Elke speler heeft een duidelijke rol en missie. Ze zullen allemaal hun moment hebben waarop ze belangrijk zullen zijn. De uitdaging is dat we door een moeilijke periode moeten, maar vorig seizoen was het nog moeilijker. We weten wat we moeten doen om vooruit te gaan.”