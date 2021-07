Bijna 25.000 bijwerkingen gemeld na toedienen van coronavaccin

Sinds de start van de vaccinatiecampagne in België zijn er 24.943 bijwerkingen gemeld na het toedienen van een coronavaccin. Dat blijkt donderdag uit een stand van zaken van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Het gaat om cijfers tot en met 26 juli toen 7.896.683 personen minstens een eerste dosis van een coronavaccin hebben gekregen. In die periode werden 24.943 bijwerkingen gemeld.

Hiervan werden 8.874 meldingen in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank Eudravigilance geregistreerd. Van die bijwerkingen ging het in de overgrote meerderheid van de meldingen over koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats. “Dat zijn normale reacties die wijzen op de activatie van het immuunsysteem. Ze verdwijnen meestal na enkele dagen”, aldus het FAGG.

Bij de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna werden die bijwerkingen vaker gemeld na toediening van de tweede dosis, terwijl ze bij het AstraZeneca-vaccin vaker werden gemeld na de eerste dosis.

Het FAGG beschouwt 6.014 meldingen als ernstig, vooral vanwege tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te verlaten. In 196 gevallen gaat het om overlijdens, waarvan bij vier overlijdens het oorzakelijk verband met een vaccin waarschijnlijk wordt geacht. Drie mensen overleden na toediening van het AstraZeneca-vaccin, terwijl een persoon het leven liet na een prik met het vaccin van Johnson & Johnson.

Het FAGG vraagt om bijwerkingen te blijven melden via www.eenbijwerkingmelden.be.