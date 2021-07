Coronaregels worden in Nederland minst goed nageleefd, vinden reizende Belgen

Bijna 7 op 10 Belgen die deze zomer op vakantie gingen in Nederland, vindt dat de coronamaatregelen daar minder goed worden nageleefd dan thuis. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Over het algemeen vinden de meeste Belgen de regels in het buitenland makkelijk aanvaardbaar en toepasbaar.

De 41ste ronde van de Grote Coronastudie - een initiatief van UAntwerpen in samenwerking met UHasselt, KU Leuven, ULB en FWO, werd dinsdag door 14.100 Belgen ingevuld. De deelnemers beantwoordden onder meer vragen over de coronamaatregelen op hun vakantiebestemming.

Halverwege de zomervakantie vindt 88 procent van de deelnemers die op reis geweest zijn, de maatregelen op hun vakantiebestemming makkelijk aanvaardbaar en toepasbaar. 72 procent vindt de richtlijnen om te kunnen reizen duidelijk.

De helft van de reizigers meent dat de coronamaatregelen op de vakantiebestemming in dezelfde mate als thuis gerespecteerd werden. 20 procent stelt dat de richtlijnen beter, 30 procent dat ze slechter werden nageleefd. Opvallend is het verschil tussen de vakantielanden: Oostenrijk en Spanje scoren goed, maar in Nederland worden de regels volgens bijna 7 Belgische reizigers op 10 minder goed nageleefd.