Puppy’s vertonen gedragsproblemen door lockdown: “Laat je hondje niet opeens alleen thuis”

Zoersel -

De lockdown vorig jaar was voor veel hondenliefhebbers hét moment om een puppy aan te schaffen. Die puppy’s groeiden op met een baasje dat thuiswerkte, zonder veel prikkels van buitenaf. Nu het leven terug naar normaler gaat, levert dat vaak gedragsproblemen op. Al kan daar nog een mouw aan worden gepast, zeggen experts. In de hondenscholen is het wel al erg druk.