Geen extra maatregelen nodig voor landbouwproducten uit regio Zwijndrecht na PFOS-vervuiling

Er zijn geen bijkomende maatregelen nodig voor de landbouwproducten die afkomstig zijn uit de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Dat blijkt donderdag uit de eerste analyses van de stalen die het federaal voedselagentschap FAVV heeft genomen.

Naar aanleiding van de berichten over de PFOS-vervuiling op en rond de 3M-site in Zwijndrecht, had het federaal voedselagentschap begin deze maand bekendgemaakt dat het een specifieke bemonsteringscampagne zou opzetten. Daarbij werden, binnen een zone van 15 kilometer rond de 3M-fabriek, bij verschillende landbouwbedrijven stalen genomen van levensmiddelen (vlees, eieren en melk). De bedoeling was om zo een beter beeld te krijgen van de verontreiniging bij de landbouwproducten in het gebied.

Uit de eerste resultaten blijkt volgens het FAVV dat er geen extra maatregelen nodig zijn voor de landbouwproducten die in de handel komen. Ook voor de landbouwbedrijven zijn bijkomende maatregelen niet noodzakelijk. Het agentschap blijft de controles wel voortzetten.

Het FAVV start intussen ook een onderzoek naar de achtergrondverontreiniging in de voedselketen. Op die manier wordt nagegaan in welke mate er sprake is PFAS-verontreiniging bij levensmiddelen die afkomstig zijn van plaatsen die niet gecontamineerd zijn door historische industriële activiteiten. PFAS is de familie van erg moeilijk afbreekbare fluorverbindingen waartoe ook PFOS behoort.

“Om een volledig en actueel beeld te krijgen van PFAS-waarden in levensmiddelen bestemd voor de voedselketen, heeft het FAVV gepland om deze zomer 185 stalen te nemen van zowel dierlijke producten als plantaardige producten op verschillende plaatsen in België”, zo zegt het FAVV over het onderzoek naar de achtergrondverontreiniging.