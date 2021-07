Vanaf vandaag zijn alle natuurlijke hulpbronnen voor hele jaar opgebruikt: hoe kan dat (beter) en wat nu?

29 juli is dit jaar Earth Overshoot Day, de dag waarop we alle natuurlijke hulpbronnen en voedsel die de aarde in twaalf maanden kan produceren hebben opgebruikt. Als we nu nog bij produceren - wat we zeker gaan doen - plegen we roofbouw. Om daaraan te verhelpen, kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen. Wij geven tips, die nog eens goed zijn voor jouw portemonnee ook.