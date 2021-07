België neemt deel aan Europese aankoop medicijn tegen COVID-19

België neemt deel aan de gemeenschappelijke Europese aankoop van het coronamedicijn Sotrovimab. Dat heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) donderdag bevestigd.

België en vijftien andere EU-lidstaten doen mee aan de aanbesteding voor de aankoop van tot 220.000 behandelingen met dit nieuwe medicijn van farmabedrijf Glaxo Smith Kline (GSK). De Europese Commissie heeft daarover een raamakkoord gesloten met het farmabedrijf.

Sotrovimab (VIR-7831) kan gebruikt worden voor de behandeling van patiënten met milde symptomen die geen beademing nodig hebben, maar toch een groot risico lopen op een ernstig ziekteverloop. Lopende studies suggereren dat een snelle behandeling de ziekte afremt en het aantal ziekenhuisopnames en opnames op diensten intensieve zorg vermindert.

Sotrovimab wordt op dit moment door het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA onderworpen aan een voortschrijdende beoordeling (‘rolling review’). Eenmaal GSK een Europese markttoelating verwerft, dan kunnen de lidstaten die dat wensen via het kaderakkoord het medicijn aankopen. Voor de opvolging van het nationale contract is de FOD Volksgezondheid bevoegd.

Tot dusver is slechts één medicijn in de EU vergund voor de behandeling van COVID-19. Dat is remdesivir van farmareus Gilead, die daarvoor in juli 2020 een Europese marktvergunning kreeg. De virusremmer kreeg de merknaam Veklury.