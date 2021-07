Nog drie lichamen gevonden na ontploffing in Leverkusen

Twee dagen na de verwoestende ontploffing in een afvalverwerkingsinstallatie in het chemiepark in Leverkusen, in het westen van Duitsland, hebben de hulpdiensten nog eens drie lichamen van onder het puin gehaald. Dat hebben het Openbaar Ministerie en de politie van Keulen donderdag meegedeeld.

Het dodental loopt zo op tot vijf mensen. Twee mensen worden nog vermist, zei het Openbaar Ministerie.

De zoektocht naar vermisten verloopt moeizaam. Nog eens 31 medewerkers raakten gewond: één van hen verkeert in levensgevaar.

De ontploffing vond dinsdagochtend plaats in een tankopslagplaats. De slachtoffers werkten bij een afvalverwerkingsinstallatie. Currenta, de eigenaar van de afvalverwerkingsinstallatie, heeft geen hoop meer dat de twee vermiste medewerkers in leven zijn.

Over de oorzaak van het incident is weinig bekend. Duitse aanklagers onderzoeken of er sprake is van dood door nalatigheid en of de explosie is veroorzaakt door nalatigheid.