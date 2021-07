Onderzoek naar voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter over toewijzing tv-rechten wordt niet heropend

Het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter over de toewijzing van tv-rechten zal niet worden heropend. De Zwitserse federale rechtbank ging donderdag niet in op de vraag van de FIFA om dit te verder onderzoeken.

Blatter werd ervan beschuldigd tv-rechten ver onder de marktwaarde te hebben verkocht. De rechtbank argumenteerde echter dat het zeer moeilijk te bewijzen valt wat de werkelijke waarde van tv-rechten is. Blatter had deze uitspraak verwacht, aldus zijn woordvoerder.

De FIFA argumenteerde dat de organisatie slachtoffer was van slechte onderhandelingen van de voormalige voorzitter.

Op 9 augustus moet Blatter nog voor een ander dossier bij de openbare aanklager komen. Hier gaat het over de betaling van 2 miljoen Zwitserse Frank (1,85 miljoen euro) aan de voormalige UEFA-voorzitter Michel Platini in 2011. Vanwege de zwakke gezondheidstoestand van de 85-jarige Blatter zullen de ondervragingen maximaal anderhalf uur per dag duren.